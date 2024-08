Una nuova pediatra a Lotzorai: ecco da quando

Tutte le informazioni utili in merito alla dottoressa

Di: Redazione Sardegna Live, foto simbolo

Una nuova pediatra di libera scelta, la dottoressa Gloria Trapletti, arriva a Lotzorai e prenderà servizio il prossimo 4 settembre.

La nuova professionista prenderà il posto della dottoressa Cristina Perrera e svolgerà il suo servizio nell'ambulatorio di Lotzorai (in via Milano 8), lunedì e mercoledì dalle 16 alle 18 e martedì, giovedì e venerdì dalle 11 alle 13.

La dottoressa può essere contattata al numero di cellulare 376 0020981. La nuova professionista garantirà il servizio anche per i comuni di Baunei, Girasole, Talana, Tortolì, Triei e Urzulei.

Per poter essere assistiti dalla professionista, i pazienti già in carico alla dottoressa Perrera dovranno recarsi agli sportelli Cup-Ticket del territorio per effettuare la nuova scelta. La Asl ricorda che il nuovo accordo collettivo nazionale, entrato in vigore lo scorso luglio, prevede che la pediatra possa assistere sino a 1000 bambini.