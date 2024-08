Assemini. Oggi l'ultimo saluto a Michele Murenu, forestale morto nell'incidente

I funerali del 24enne questo pomeriggio: tutti riuniti per omaggiare il giovane forestale tragicamente scomparso

Di: Redazione Sardegna Live

Oggi la comunità di Assemini si riunirà per l'ultimo saluto a Michele Murenu, il giovane forestale di 24 anni morto sabato sera in un incidente stradale lungo la SP 80, fra Santadi e Villaperuccio, dove era diretto per un incendio divampato quello stesso pomeriggio.

Era alla guida della macchina di servizio, a bordo anche una collega, quando l'auto si è ribaltata non lasciando scampo al 24enne. Inutile il trasferimento in elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari, per Michele non c'è stato niente da fare.

Le esequie saranno celebrate alle 16:30 nella chiesa della Beata Vergine del Carmine. Cordoglio per la scomparsa del 24enne è stato espresso dalla presidente della Regione Alessandra Todde: "La tragica notizia mi ha scossa enormemente. Non esistono parole, solo tanto dolore e vicinanza alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Michele. La Regione Sardegna si stringe attorno alla famiglia e all'intero Corpo forestale. Le mie più sentite condoglianze".

La presidente ha anche formulato "i migliori auguri di pronta guarigione" alla collega di Murenu, rimasta ferita nello stesso incidente.