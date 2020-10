Ploaghe e Thiesi registrano nuovi casi di positività al Covid-19

Sotgiu, sindaco di Ploaghe: "Notevoli sono i ritardi da parte di Ats nell'avvisare i sindaci e gli amministratori"

Di: Giammaria Lavena

Ancora due casi di positività al coronavirus a Thiesi, lo ha riferito il sindaco Gianfranco Soletta, tramite un comunicato ai concittadini su Facebook.

"Purtroppo anche da noi l’epidemia prende piede - scrive il primo cittadino -, voglio portare a conoscenza della cittadinanza che, nella tarda serata di ieri, mi sono stati segnalati dai diretti interessati due nuovi casi di positività al Covid-19. Le persone, risultate positive al primo tampone, si trovano già in quarantena obbligatoria".

"Si rassicura la cittadinanza circa le misure prese: è stata disposta la quarantena obbligatoria per tutti i contatti diretti in via precauzionale in attesa dell’esito dei tamponi. La situazione, dunque, resta sotto controllo - sottolinea Soletta -. Ricordiamo di rispettare le principali norme comportamentali, che ci dovranno accompagnare nella nostra quotidianità".

Anche a Ploage, dove la situazione è sotto costante monitoraggio, negli ultimi giorni sono emersi nuovi casi, non segnalati però dall'Ats. Il sindaco Carlo Sotgiu ha esposto i fatti alla comunità.

"In questi giorni pare siano emersi diversi nuovi casi di positività al Covid a Ploaghe. Posso dire solamente "pare" in quanto i dati ufficiali a noi forniti non sono aggiornati - spiega il primo cittadino - e parlano di due positivi da me da tempo segnalati".

"Notevoli sono i ritardi da parte di Ats nell'avvisare i sindaci e gli amministratori - prosegue -. D'altro canto chi ha un ruolo istituzionale può parlare solo se ha dati ufficiali. Restiamo in attesa di nuovi riscontri da parte degli enti preposti".