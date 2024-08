La Caletta. Alla Pastorale del Turismo Salvatore Attanasio, padre di Luca, l'ambasciatore ucciso nel 2021

Appuntamento lunedì 26 agosto. Ore 21.30. Ingresso libero, diretta su Sardegna Live

Di: Redazione Sardegna Live

Un giovane capace di grandi sogni. Luca Attanasio, ambasciatore italiano ucciso nella Repubblica Democratica del Congo il 22 febbraio 2021, di cuore ne aveva eccome e a scoprirlo non sono stati solo gli amici e i familiari, ma soprattutto le comunità che lui ha incontrato, conosciuto e aiutato tra Marocco, Nigeria e Congo.

Si parlerà di lui lunedì 26 agosto a La Caletta (Siniscola) nella nona serata della Pastorale del Turismo con Salvatore Attanasio, papà di Luca, e la giornalista Rai Antonella Palmieri, in un racconto per immagini, parole ed emozioni dal titolo: “La storia di un cercatore di stelle”.

L’appuntamento è alle ore 21:30, l’incontro sarà condotto dal giornalista Luciano Piras. Gli intermezzi musicali saranno affidati al Tenores di Bitti. L’ingresso è libero e in diretta su Sardegna Live (sul sito www.sardegnalive.net, canale YouTube e Facebook) per consentire a tutte le persone che lo desiderano di non perdersi nemmeno una serata.

Dalle ore 21 il significativo il momento introduttivo di cordialità e condivisione legato all’accoglienza, curato ogni sera da una comunità delle diocesi. Lunedì 26 agosto sarà la volta di Onifai. La serata si aprirà con il cortometraggio “Respiro antico” di Alessandro Pulloni per il progetto Camineras, a cura di Vincenzo Ligios.