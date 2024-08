In difficoltà durante escursione con il sup, soccorsi 4 ragazzi

Allarme a Torre delle Stelle. Intervento dei Sommozzatori e della Sezione Navale dei Vigili del fuoco di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento di soccorso dei Sommozzatori e della Sezione Navale dei Vigili del fuoco di Cagliari intorno alle 14 odierne. Il Comando del Vigili del Fuoco di Cagliari, ha ricevuto una richiesta di intervento, da parte della Guardia Costiera, per il soccorso a quattro giovani ragazzi (due ragazze e due ragazzi) che, usciti dalla spiaggia di Torre delle Stelle per un'escursione con i Sup, non riuscivano a far ritorno al punto di partenza a causa della variazione delle condizioni del mare.

I quattro, trovatisi in difficoltà, si sono arrampicati nella scogliera dalla quale non potevano spostarsi. Per il basso fondale e le onde che si infrangevano sulla scogliera stessa, i sommozzatori hanno raggiunto a nuoto i malcapitati facendo indossare loro dei giubbini di salvataggio ed i caschetti e li hanno trasportati, anche con l'ausilio di corde lanciate dai soccorritori, a bordo del gommone dei Vigili del Fuoco.

Una volta recuperati, i ragazzi sono stati riaccompagnati, incolumi, nella spiaggia dalla quale erano partiti.