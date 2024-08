Cordoglio e dolore. Corpo Forestale in lutto per la morte di Michele Murenu

L'agente 24enne è morto ieri a Santadi in un incidente stradale. Era in servizio da appena un anno

Di: Redazione Sardegna Live

Il Corpo forestale e la comunità di Assemini in lutto per la scomparsa improvvisa dell'agente 24enne Michele Murenu, morto ieri in seguito a un incidente stradale mentre era in servizio. Operativo da appena un anno, nella stazione di Santadi, era impegnato da sempre nello sport e si era distinto come mezzofondista del Cagliari Marathon club.

Ieri, 24 agosto, stava era diretto assieme a una collega verso Villaperuccio per intervenire su un incendio divampato in un bosco in località Nuraghe de is Animas. Murenu era alla guida di un pick-up che si è ribaltato senza lasciargli scampo.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso che ha trasportato il giovane in gravissime condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari. Lì i medici non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Ferita, ma non in pericolo, la collega che viaggiava con lui.

Il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini ha espresso dolore e partecipazione per la morte del forestale: "Il suo sacrificio, la sua abnegazione, il suo senso del dovere - scrive Comandini - rappresenteranno un esempio per tutti noi. Chi difende il nostro territorio resterà per sempre un simbolo per la Sardegna".

Il presidente del Consiglio regionale ha espresso inoltre "solidarietà agli uomini e alle donne del Corpo forestale di tutta l’isola impegnati anche questa estate nella difficile lotta contro il fuoco e ha formulato i migliori auguri di pronta guarigione alla collega di Murenu rimasta ferita nello stesso incidente".