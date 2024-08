Morto in servizio a 24 anni: addio a Michele, giovane forestale di Assemini

Stava intervenendo a Villaperuccio per un incendio, quando l'auto di servizio si è ribaltata: inutili i soccorsi

Di: Redazione Sardegna Live

Una tragica vicenda ha colpito questo pomeriggio la Sardegna: il giovane agente della Forestale Michele Murenu, 24enne di Assemini, ha perso la vita dopo che l'auto di servizio che conduceva si è ribaltata mentre si recava con una collega verso un incendio in territorio di Villaperuccio.

Il drammatico incidente sulla SP 80, fra Santadi e, appunto, Villaperuccio. Per il giovane inutili i tentativi di salvargli la vita: trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu, il 24enne si è spento nel nosocomio cagliaritano.

Michele era in servizio con la Forestale da un anno. Con lui una collega che è rimasta incastrata nell'abitacolo, estratta in condizioni non gravi. La manovra fatale è costata la vita al ragazzo, spirato pochi istanti dopo il sinistro.