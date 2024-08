Si ribalta auto fra Santadi e Villaperuccio: grave giovane agente forestale

Per il 24enne trasporto al Brotzu in elisoccorso, la collega prelevata dall'abitacolo: stavano intervenendo per un incendio

Di: Redazione Sardegna Live

Un'auto della forestale si è ribaltata sulla strada provinciale fra Santadi e Villaperuccio. Il mezzo, con a bordo due agenti, stava raggiungendo la zona di un incendio.

Alla guida un 24enne, sbalzato fuori dalla vettura e trasferito all'ospedale Brotzu in elisoccorso, con assegnato codice rosso.

La collega, sul lato passeggero, è rimasta invece incastrata nell'abitacolo ed è stata liberata, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.