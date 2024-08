“Disordini all’interno”. Polizia chiude per 15 giorni locale in Costa Smeralda

Alcune delle persone coinvolte hanno dovuto ricorrere alle cure mediche

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo due distinti episodi che hanno coinvolto sia buttafuori che clienti, il Questore di Sassari ha deciso di chiudere per 15 giorni un noto locale di Porto Cervo.

Alcune delle persone coinvolte nei fatti hanno dovuto ricorrere a cure mediche nel pronto soccorso di Olbia e una di queste ha sporto denuncia per lesioni al Commissariato di Porto Cervo. “I due eventi delittuosi hanno destato nella Comunità locale, una legittima e forte preoccupazione ed un’immediata diffusione tramite social network” si legge in una nota della Polizia nella quale viene chiamata la chiusura del locale, sulla base della sospensione della licenza ex art. 100 TULPS.