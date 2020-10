Sant’Elia, sorpreso con la droga in tasca aggredisce un poliziotto: arrestato

L’equipaggio della Volante ha fermato il 19enne in via Schiavazzi

Di: Alessandro Congia

Continuano senza sosta i servizi di controllo del territorio per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. La Polizia di Stato di Cagliari ha intensificato i controlli nei quartieri dove è maggiore l’illecita attività di spaccio.

In tale contesto in Via Schiavazzi nel quartiere di Sant’Elia, nella serata di ieri, come riportato dalla Questura di Cagliari - gli agenti della Squadra Volanti hanno arrestato un giovanissimo pregiudicato di 19 anni, Daniel De Agostini, per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio e resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Intorno alla 20:30 un equipaggio della Squadra Volante ha notato De Agostini procedere a passo spedito in via Schiavazzi e, accortosi della presenza degli Agenti, ha cercato di sottrarsi al controllo accelerando l’andatura. Dopo essere stato fermato e controllato, i poliziotti hanno trovato nelle tasche del giubbino una busta di plastica contenente due involucri con circa 50 grammi di hashish e la somma di 10 euro.

Improvvisamente De Agostini, secondo quanto riportato dal verbale delle Volanti, con uno scatto fulmineo ha colpito con dei calci le gambe di due poliziotti cercando di divincolarsi, ma l’istantanea ed efficace reazione degli Agenti ha permesso di immobilizzarlo e metterlo all’interno del veicolo in sicurezza. Poco dopo è stata effettuata la perquisizione presso l’abitazione del giovane.

L’atto ha permesso di rinvenire altro stupefacente, circa 100 gr di hashish, una pianta fresca di marijuana, sei coltelli con le lame intrise di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. De Agostini è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Stamattina si terrà l’udienza di convalida per direttissima.