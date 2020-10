Covid, al Santissima Trinità "nessun film dell’orrore: ambulanze non più in coda"

Azzerata l’attesa estenuante di operatori del 118 per il ricovero dei pazienti positivi

Di: Alessandro Congia

“Stamattina, al “Pronto Soccorso” del Santissima Trinità di Cagliari, c’era una sola ambulanza. Nessuna scena apocalittica o da film dell’orrore e niente che facesse ricordare le scene vissute in Lombardia a marzo. Il merito è della nuova organizzazione e gestione degli arrivi Covid. Da qualche giorno, infatti, il PS del Santissima - che ha cambiato il suo nome in Area accettazione e stadiazione Covid - gestisce solo gli arrivi di pazienti con tampone positivo accertato. Il nuovo responsabile, Dottor Aldo Caddori, ha provveduto a dimettere, inoltre, tutti quei pazienti, da giorni ricoverati nelle stanze del Pronto Soccorso, positivi ma gestibili a casa o in una delle strutture acquisite dalla ex Ats ora Ares”.

Il Santissima Trinità da stamattina può finalmente “respirare”, così come ufficialmente comunicato dalla direzione sanitaria del nosocomio di Is Mirrionis, guidata dal dottor Sergio Marracini.