Auto completamente distrutta dalle fiamme sulla Statale 125

La conducente è riuscita a scendere dall’auto. Sul posto i Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Nonostante il tempestivo intervento della squadra dei Vigili del fuoco in servizio nella base estiva di San Teodoro, questa mattina intorno alle 11 lungo la Statale 125 al chilometro 290, una Citroen Mèhari (Giardinetta) è andata completamente distrutta da un incendio.

La proprietaria si è subito fermata, lasciando il veicolo in mezzo alla carreggiata. La squadra dei Vigili del fuoco, dopo l'estinzione dell'incendio, ha messo in sicurezza l’area circostante ed evitato che lo stesso provocasse problemi al traffico veicolare. Il tratto di strada è rimasto bloccato sulla Statale per circa mezz'ora. Sul posto la Polizia Locale e il personale Anas per i rilievi di competenza e il ripristino delle condizioni di sicurezza del manto stradale.