Selargius. I casi positivi sono saliti a 108. Il sindaco: “Numeri che ovviamente spaventano e fanno riflettere”

“Si continua a lottare anche nella Casa Alloggio Don Francesco Putzu"

Di: Redazione Sardegna Live

“Questa giornata purtroppo inizia con numeri che personalmente mi preoccupano. Dall’ultimo bollettino dell’Ats, i casi di positività al Covid nella nostra comunità sono saliti a 108. Numeri che ovviamente spaventano e fanno riflettere. Nonostante i cinque guariti che hanno vinto la loro battaglia. Due nostri concittadini sono attualmente ospedalizzati, tutti gli altri si trovano in isolamento domiciliare”.

Sono le parole del sindaco di Selargius Pier Luigi Concu.

“Si continua a lottare anche nella Casa Alloggio ‘Don Francesco Putzu’ – spiega il primo cittadino -, dove i casi sono stabili ma l’alto numero di contagi, che ha colpito persone fragili, ovviamente non può lasciarci indifferenti. L’Amministrazione sta facendo la sua parte, e so che anche alcuni di voi stanno dando una mano d’aiuto, in modo anonimo e gratuito”.

“Grazie di cuore a tutti – sottolinea il sindaco - è questa la Selargius che mi piace e mi onoro di rappresentare. Per quanto riguarda le scuole di via Parigi e Roma, vi confermo che così come da ordinanza, da domani riprenderanno le lezioni in entrambi gli istituti. Teniamo duro, e continuiamo a rispettare le prescrizioni”.