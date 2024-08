Papà e due figli si perdono a Cala Gonone: salvati dai Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Avevano perso l’orientamento nel sentiero che da Cala Fuili conduce a Cala Luna, non riuscendo più a trovare la strada per fare rientro, così un turista con i suoi due figli di 10 e 15 anni sono stati soccorsi a Cala Gonone, attorno alle ore 13:30 di oggi, giovedì 22 agosto, dalla squadra 1A del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro.

Sul posto, oltre alla squadra, è stato allertato l’elicottero Drago 143 del Reparto Volo Sardegna della base di Alghero che è riuscito a localizzare i dispersi e a recuperarli, fortunatamente in buono stato di salute, per poi consegnarli alle cure di un equipaggio del 118 di Dorgali per accertamenti.