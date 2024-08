Schianto tra autovetture e articolato a Olbia: cinque feriti

I Vigili del fuoco sono intervenuti sulla sopraelevata per soccorrere le persone coinvolte

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 14 i Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti sulla sopraelevata sud della cittadina, all'altezza dell'incrocio con via Rimini, per un incidente stradale in cui sono stati coinvolti un autoarticolato e tre autovetture.

Cinque le persone ferite, trasportate da quattro ambulanze del 118 all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

La squadra ha collaborato con i sanitari per prestare i primi soccorsi, inoltre ha messo in sicurezza i veicoli e l'area circostante. Sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale di Olbia. Il traffico ha subito forte rallentamento.