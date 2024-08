“Avere a cuore la legalità”: il 23 agosto a Tortolì ottava serata della Pastorale del Turismo

Con Roberto Sparagna, sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia, e Rodolfo Maria Sabelli, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

L’ottava giornata di Pastorale del Turismo, a Tortolì, riserva uno spazio per la riflessione e il dibattito su un tema strettamente attuale e complesso, la legalità.

Cesare Beccaria così scriveva "Le leggi sono le condizioni colle quali uomini indipendenti ed isolati si uniscono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere una libertà resa inutile dall’incertezza di conservarla”. Questo significa che senza legalità non c’è Stato, non c’è comunità civile. E la legalità risponde al bisogno civile di una comunità fondata sul rispetto dei diritti dell’individuo, sulla solidarietà sociale, sul dialogo, e non sulla forza, sulla paura, sul sospetto, sulla minaccia.

Avere a cuore la legalità” sarà dunque il tema del dibattito di venerdì 23 agosto con protagonisti d’eccezione, come Roberto Sparagna, sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia, e Rodolfo Maria Sabelli, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. Il dibattito è moderato dal giornalista Toni Mira.

L’appuntamento è alle ore 21:30 all’Anfiteatro Caritas di Tortolì. L’ingresso è libero e in diretta su Sardegna Live (sul sito www.sardegnalive.net, canale YouTube e Facebook) per consentire a tutte le persone che lo desiderano di non perdersi nemmeno una serata.

Dalle ore 21 il significativo il momento introduttivo di cordialità e condivisione legato all’accoglienza, curato ogni sera da una comunità delle diocesi. Venerdì 23 agosto sarà la volta di Bari Sardo. Gli intermezzi musicali sono affidati al duo Simone Pistis e Simone Soro.

La serata si aprirà con il cortometraggio “Limba Sarda” di Benedetta Valabrega per il progetto Camineras, a cura di Vincenzo Ligios.