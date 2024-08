Schianto in auto vicino al bivio di Benetutti: due in ospedale

Estratti dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco sono stati affidati alle cure del 118 e trasportati in ospedale

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale nel pomeriggio lungo la SP 10, nei pressi del bivio di Benetutti, dove è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Bono.

Una vettura, per cause da accertare, è finita fuori strada. Feriti i due occupanti dell'auto, accompagnati all' ospedale dalle ambulanze del 118.

Gli uomini del 115 hanno estratto i due malcapitati e messo in sicurezza il veicolo.