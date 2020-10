Iglesias: azienda evade 750mila euro e non dichiara Iva

Assenza di libri e registri, occultamento dei ricavi e omissione di dichiarazione dell'Iva: nei guai un'impresa di trasporto merci

Di: Giammaria Lavena

Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, i finanzieri della Tenenza di Iglesias hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un'impresa operante nel settore del trasporto di merci su strada. L’azione delle Fiamme Gialle è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi previsti dalle disposizioni tributarie vigenti.

In seguito ad approfondite operazioni di controllo, gli operatori della Guardia di finanza avrebbero scoperto che l’impresa, oltre a non aver tenuto i libri e registri obbligatori previsti dalla vigente normativa fiscale, avrebbe occultato ricavi per un valore complessivo di 754.690 euro, e omesso di dichiarare l’Iva per un importo totale pari a 143.756 euro, per i periodi d’imposta dal 2016 al 2019, qualificandosi “evasore totale”.

Oltre alle irregolarità di natura amministrativa, dall’attività ispettiva effettuata sarebbero emerse violazioni al vigente sistema penale-tributario, derivanti dal superamento della soglia di punibilità dell’imposta evasa in caso di omessa dichiarazione, e di occultamento delle scritture contabili, circostanze per le quali il titolare dell’azienda controllata è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.

L’operazione si è sviluppata in un più ampio quadro di intensificazione delle attività di polizia economica-finanziaria, disposte dal Comando Provinciale di Cagliari, a tutela degli interessi della collettività, e evidenzia l’impegno quotidiano delle Fiamme Gialle nel territorio a tutela della legalità.