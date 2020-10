Quartu. Delunas: "In 15 giorni da 39 a 129 casi, sono preoccupato"

L'ormai ex sindaco di Quartu non nasconde la preoccupazione per l'incremento dei contagi nel Comune

Di: Giammaria Lavena

"Ad oggi, i casi dei positivi sono saliti vertiginosamente. Da 39 di circa 15 giorni fa, a 129 casi, di cui 5 in terapia intensiva ricoverati in diversi ospedali. Sono molto preoccupato. Ho paura che col passare dei giorni diventeranno molto di più".

Il sindaco uscente di Quartu Sant'Elena, Stefano Delunas, non ha nascosto la sua preoccupazione in merito al forte incremento di contagi registrato nelle ultime settimane fra i cittadini.

L'ormai ex primo cittadino spiega che i dati sono arrivati al Comune lunedì 26, alle 22.30, a seguito di una richiesta del municipio all'Ats del 21 ottobre.