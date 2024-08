Migranti: 30 profughi salvati da nave algerina al largo della Sardegna

Operazione combinata con la Guardia Costiera italiana

Di: Redazione Sardegna Live, foto d'archivio

Trenta migranti in difficoltà a bordo di un gommone al largo delle coste della Sardegna, sono stati messi in salvo grazi alla coordinazione tra la Guardia costiera italiana e la nave gasiera Tsala della compagnia petrolifera algerina Sonatrach.

A renderlo noto la Sonatrach su Facebook, precisando che ieri, "mentre la nave gasiera "Tsala" si stava avvicinando alle coste della Sardegna in territorio italiano, ha ricevuto una chiamata urgente dalla Guardia Costiera italiana per effettuare un'operazione di salvataggio di un'imbarcazione bloccata in mare aperto".

"La nave ha risposto positivamente e ha tratto in salvo i 30 passeggeri bloccati, tutti migranti clandestini". I migranti sono stati immediatamente presi in carico dalla Tsala, dove hanno ricevuto cibo e cure mediche.

"La Guardia Costiera italiana ha poi recuperato tutti i passeggeri intorno alle 15:30, ringraziando l'equipaggio della Tassala di Sonatrach per la sua attiva partecipazione". "Dopo questa operazione di salvataggio umanitario, la Tsala ha ripreso la sua missione di scarico come previsto".