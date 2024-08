Gigi Riva nei nostri cuori. In diretta da Tortolì serata dedicata al grande Campione

Prima lo spettacolo teatrale di Silvano Vargiu, poi l'incontro e il ricordo di Andrea Contini, Francesco Ognibene e Giuseppe Tomasini

Di: Redazione Sardegna Live

La sesta serata di Pastorale del Turismo 2024 a Tortolì è dedicata al grande Gigi Riva. La kermesse estiva targata Diocesi di Lanusei e di Nuoro sceglie uno spettacolo per rendere omaggio al bomber rossoblù che con il numero 11 ha incantato e stregato generazioni di tifosi, quel Gigi Riva diventato emblema dell’umiltà, dell’attaccamento alla maglia, dei valori umani e sportivi, oltreché della bravura calcistica messa a disposizione di tutta una squadra, regalando la gioia dello storico scudetto del Cagliari: “Giggiriva”.

Come ogni serata, anche quella che vede sul palco l’attore Silvano Vargiu, in compagnia di prestigiosi ospiti, è perfettamente in linea con il tema dell’anno della Pastorale: Avere cuore.