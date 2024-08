Bimbo morso da cinghiale a Spargi, monitoraggio sugli esemplari selvatici

Tavolo tecnico questa mattina in Comune a La Maddalena

Di: Redazione Sardegna Live

Un monitoraggio per tutelare l'incolumità pubblica dagli attacchi dei cinghiali a La Maddalena e nelle isole del suo arcipelago. E quanto disposto dal tavolo tecnico conclusosi questa mattina e convocato ieri in Comune a La Maddalena dal sindaco Fabio Lai.

L'incontro si è reso necessario in seguito al preoccupante episodio di aggressione da parte di un animale selvatico nei confronti di un bambino sulla spiaggia di Cala Corsara, nell'isola di Spargi.

"In queste ore verranno effettuale delle verifiche per comprendere se l'esemplare è pericoloso oppure se si è trattato di un caso fortuito dipendente da circostanze particolari comunque da accertare. Tutti gli enti deputati al controllo e alla vigilanza del territorio hanno dato ampia disponibilità di uomini e mezzi proprio perché, in considerazione della peculiarità di isola disabitata senza infrastrutture, gli interventi e le verifiche sono sempre più complesse", ha dichiarato all'ANSA Lai, al termine dell'incontro che ha visto la partecipazione dei rappresentanti della Guardia Costiera, della Forestale, dei Barracelli e dei vertici dell'Ente Parco Nazionale di La Maddalena.

"Di concerto con il commissario del Parco Nazionale - ha aggiunto il primo cittadino - non escludiamo nessuna ipotesi e nessuna azione congiunta da porre in essere per tutelare l'incolumità pubblica. Ogni ente, per propria competenza, effettuerà delle valutazioni sul campo".

Il tavolo tecnico verrà riconvocato a breve per procedere con azioni in tutela dell'incolumità pubblica.