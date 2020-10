Cagliari, in piazza il mondo delle palestre e delle piscine, dei locali e della ristorazione

Manifestazioni davanti al palazzo della Regione e in Piazza del Carmine. Pais: “E’ giusto che la politica vi ascolti”

Di: Redazione Sardegna Live

“No alla chiusura, siamo a terra”: è il grido d’allarme che si leva dal mondo delle palestre e delle piscine, dei locali e della ristorazione che questa mattina sono scesi in piazza per manifestare contro le misure restrittive imposte dal Governo.

La prima manifestazione è stata organizzata alle 10:30 davanti al Palazzo della Regione e ha coinvolto referenti delle manifestazioni sportive, rappresentanti delle Asd e atleti.

Ad ascoltarli il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, “È giusto che la politica sia vicina, così a mezzogiorno abbiamo programmato un incontro con una vostra delegazione”

Alle 11:30 è sceso in piazza del Carmine il mondo dei locali e della ristorazione, un'iniziativa organizzata da Fipe — Confcommercio “per ricordare il valore economico e sociale del settore e chiedere alla politica un aiuto per non morire”.

“Il piatto piange e la musica è finita. Non soltanto i ristoranti, svuotati dall'effetto psicologico negativo determinato dall'impennata di nuovi casi, ma anche i bar, i locali di intrattenimento e le imprese di catering e banqueting, impossibilitati a lavorare a causa delle restrizioni sugli orari di apertura e sui partecipanti a eventi e matrimoni. Un'emergenza nell'emergenza sulla quale le associazioni di categoria con in testa la Fipe”.