Scontro tra due auto, due feriti trasportati in ospedale

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia Municipale

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale, questa mattina, nel centro abitato di Arzachena: la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Sassari ha ricevuto intorno alle 09:30 una richiesta di soccorso per un incidente stradale ad Arzachena in via porta angolo via Ariosto.

Sul posto è stata inviata tempestivamente la squadra del 115 del distaccamento di Arzachena che ha provveduto a collaborare coi sanitari del 118 e mettere in sicurezza le autovettura e l’area del sinistro. Due le persone trasportate all’ospedale di Olbia per accertamenti, sul posto la polizia locale per quanto di loro competenza.