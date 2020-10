Droga nascosta in bagno, i Carabinieri denunciano un 66enne

Perquisizione avvenuta nell’abitazione del soggetto

Di: Alessandro Congia

Ieri a San Vito, in località Monte Porceddus, i Carabinieri della locale aliquota operativa, coadiuvati da un equipaggio dell’aliquota radiomobile, a seguito di una mirata attività di polizia giudiziaria finalizzata alla prevenzione e alla repressione di reati in materia di stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, un 66enne di origine siciliana, residente in quel Comune, trovato in possesso di 33,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana che deteneva celata all'interno del proprio bagno.

La cannabis veniva rinvenuta nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata d’iniziativa da parte dei Carabinieri. I militari avevano infatti avuto notizia del fatto che questi avesse l’abitudine di spacciare e cercavano riscontri ai loro sospetti. Lo stupefacente sequestrato, debitamente impacchettato e repertato, è stato sottoposto a sequestro probatorio penale.