Luisa Murru: “I cittadini hanno premiato il lavoro fatto negli ultimi 5 anni”

L’esame alle urne con gli elettori premia il sindaco uscente che ha sconfitto lo sfidante, Giuseppe Cinus

Di: Alessandro Congia

“Sono molto soddisfatta del risultato ottenuto: rappresenta il riconoscimento da parte dei cittadini per il lavoro svolto da me e dai miei colleghi. Ringrazio i cittadini per aver rinnovato la loro fiducia nei nostri confronti e ribadisco la nostra consueta disponibilità verso di loro. Già da subito ci dedicheremo a far crescere ancor di più il nostro paese, sotto ogni punto di vista, e a dare nuovi servizi ai cittadini”.

Così, il commento del sindaco uscente di Monastir, Luisa Murru, all’indomani dal voto dei suoi concittadini che la premiano ridandogli fiducia alla guida della comunità locale. Si tratta di un bis per il medico 46enne, alla guida della coalizione “Guardando al futuro – Luisa Murru Sindaco”, rieletta per altri 5 anni, (con 1528 preferenze) che ha battuto lo sfidante 40enne, Giuseppe Cinus di “Patto Civico per Monastir”, fermatosi con 845 voti. Luisa Murru è serena anche nei confronti di chi, nelle scorse settimane tra i banchi del Consiglio, ha provato a sfiduciarla: la minoranza infatti aveva presentato una mozione con aspre critiche nei confronti della prima cittadina che da ieri ha nuovamente indossato la fascia tricolore.