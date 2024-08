Castelsardo. Auto finisce in una scarpata sulla provinciale 17, due feriti

A bordo dell’auto anche un minorenne

Di: Redazione Sardegna Live

Brutto incidente stradale ieri sera, intorno alle 20:30, sulla provinciale 17 - Tergu direzione Lu Bagnu - nel territorio di Castelsardo.

Per cause da accertare un'auto con due persone a bordo, tra cui un minorenne, è uscita fuori strada finendo in una scarpata. Entrambe le persone sono state portate all’ospedale di Sassari per accertamenti. La squadra dei Vigili del fuoco di Sassari ha messo in sicurezza il veicolo e la strada. Sul posto anche 118 e Carabinieri di Valledoria.