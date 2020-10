Ultras Cagliari incita alla violenza sui social riferendosi ai fatti di Napoli

"L'hanno fatto i napoletani, noi possiamo farlo meglio", in riferimento ai disordini dei giorni scorsi. Il giovane è stato deferito e il post è stato rimosso

Di: Giammaria Lavena

La Polizia di Stato di Cagliari ha denunciato un 19enne pluripregiudicato per istigazione a delinquere.

Il giovane avrebbe pubblicato su una nota piattaforma social un post in cui affermava: "L’hanno fatto i napoletani, noi possiamo farlo meglio. Informatevi", in riferimento agli episodi di violenza avvenuti nella città campana nei giorni scorsi, in particolare alle aggressioni nei confronti delle forze dell'ordine.

Il 19enne è risultato risultato anche appartenente al gruppo Ultras degli Sconvolts, che è stato rilevato dagli investigatori della Digos durante il loro consueto monitoraggio della rete e dei social network.

L'autore del post è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per istigazione a delinquere e il commento è stato rimosso. I poliziotti della Digos stanno compiendo altri accertamenti per l’individuazione di eventuali ulteriori autori di azioni analoghe.