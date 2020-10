Cagliari. Evade i domiciliari, arrestato 20enne

E' stato avvistato questa mattina a bordo di un'auto

Di: Giammaria Lavena

Questa mattina alle 5, a Cagliari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto, in flagranza di evasione dagli arresti domiciliari, un 20enne cagliaritano, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine.

Il ragazzo, confinato in un'abitazione di via Tagliamento, sarebbe stato avvistato dai militari un paio d'ore prima, alle 3 circa, in via Santa Gilla, mentre viaggiava a bordo di una Fiat Punto.

L'arrestato è stato prima condotto nella caserma di via Nuoro, e terminate le formalità di rito e la redazione dei verbali descrittivi di quanto accaduto, è stato tradotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

A metà settembre il giovane era stato arrestato con due suoi complici, per aver perpetrato una rapina ai danni di un cittadino ucraino, che i tre si erano offerti di accompagnare in città per descriverne le bellezze. Dopo averlo fatto bere, lo avevano derubato.