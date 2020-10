Cagliari: tenta di baciare la coinquilina, ma lei gli rifila una "stoccata" col temperino

Due visioni differenti di convivenza: lei voleva dividere le spese, lui ha tentato l'approccio, finito male

Di: Giammaria Lavena

Un tentativo di approccio finito male. E' successo a Cagliari, dove un 48enne è stato ferito con un temperino da una 52enne. I due avrebbero fornito ai carabinieri due ricostruzioni. A detta di lei i due convivevano per poter dividere le spese d'affitto, ma ciascuno per i fatti propri.

Lui, secondo quanto riferito, avrebbe inizialmente avanzato dei timidi approcci, provando poi a baciarla. A quel punto la donna avrebbe inferto una leggera coltellata all'addome con un temperino dalla lama di 8 centimetri. Fortunatamente per l'uomo, la ferita inflitta è stata lieve. A quel punto il 48enne ha chiamato i carabinieri, che sono giunti sul posto, e ha querelato la coinquilina.

Alla richiesta di soccorso dei militari, l'uomo ha rifiutato, ritenendo che la lieve ferita non necessitasse dell'intervento dei soccorsi. Nonostante la ricostruzione dei due sia abbastanza simile, lui ritine abbia un significato amoroso, mentre per lei si tratterebbe di un problema di condivisione delle spese, dopo di che ognuno avrebbe condotto la propria vita in totale autonomia.