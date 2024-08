Ondata di maltempo in Sardegna, le strade come fiumi

Grandine, vento e pioggia. Allarme nel Nuorese e in Gallura

Di: Redazione Sardegna Live, foto Facebook Roberto Carta - sindaco di Oschiri

Era annunciata dalle previsioni meteo l'ondata di maltempo che sta imperversando su gran parte della Sardegna caratterizzando il ponte ferragostano. Allarme, in particolare, nel Nuorese e in Gallura, ma temporali meno violenti stanno interessando anche Ogliastra, Sassarese e Campidano di Cagliari.

Locali domestici e strade come fiumi a causa degli intensi rovesci che hanno fatto saltare tombini saltati. Particolarmente significativa la foto condivisa sui social dal sindaco di Oschiri Roberto Carta (in copertina) con un sorprendente cumulo di grandine nel centro abitato che ricorda scenari invernali. I danni hanno riguardato anche le coltivazioni del centro Sardegna, in particolare vigne e oliveti.

In campo per supportare i cittadini e garantire una circolazione stradale regolare le forze dell'ordine, soprattutto vigili del fuoco, protezione civile e polizia stradale.