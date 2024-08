Chiosco sulla spiaggia devastato dalle fiamme: paura a Liscia Ruia

Intervento dei Vigili del fuoco di Arzachena che hanno evitato la propagazione delle fiamme alla macchia mediterranea

Di: Redazione Sardegna Live

Paura durante le prime ore dell’alba nella spiaggia di Liscia Ruia, in Costa Smeralda, per l'incendio di un chiosco, andato completamente distrutto dalle fiamme.

Intervento immediato, alle ore 4:45, dei Vigili del fuoco di Arzachena che, a causa della strada impervia, difficilmente raggiungibile con i mezzi, hanno operato con motopompe portatili, utilizzando l'acqua di mare per facilitare l'estinzione. Sono attualmente in fase accertamento le cause del rogo e la bonifica. Non si segnalano persone coinvolte.

L’intervento dei VVF ha scongiurato che le fiamme si propagassero alla macchia mediterranea circostante.