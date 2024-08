Sebastiani è il nuovo comandante della Guardia di Finanza di Sassari

Il Colonnello Stefano Rebechesu lascia il comando delle Fiamme Gialle sassaresi dopo tre anni

Di: Redazione Sardegna Live

Si è svolta ieri mattina, presso la caserma “Finanziere Giovanni Gavino Tolis, M.O.M.C.”, la cerimonia di passaggio di consegne del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari.

Il Colonnello Stefano Rebechesu lascia il comando delle Fiamme Gialle sassaresi dopo tre anni, per assumere un nuovo incarico a Roma, presso il Comando Interregionale dell’Italia Centrale.

Originario di L’Aquila, 52 anni, il nuovo Comandante Provinciale, il Colonnello Marco Sebastiani, ha frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza ove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma – Tor Vergata.

Durante la sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi operativi, comandando diversi Reparti territoriali e investigativi, ricoprendo incarichi di Stato Maggiore e, in ultimo, prima dell’assunzione del nuovo incarico, prestando servizio presso il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Alla cerimonia, presieduta dal Comandante Regionale Sardegna, Generale di Brigata Claudio Bolognese, hanno partecipato tutti i Comandanti di Reparto della Provincia di Sassari, oltre a numerosi Finanzieri in servizio e ad una rappresentanza di quelli in congedo della Sezione A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) di Sassari, insieme alle locali autorità civili, religiose e militari, tra cui S.E. il Prefetto di Sassari, Dott.ssa Grazia La Fauci, e l’Arcivescovo di Sassari, S.E. Rev.ma Mons. Gian Franco Saba.

Il Generale di Brigata Claudio Bolognese, infine, ha ringraziato il Colonnello Rebechesu, per il lavoro svolto alla guida del Comando Provinciale, con l’auspicio delle più belle soddisfazioni personali, e ha formulato fervidi auguri di buon lavoro al Colonnello Sebastiani per il nuovo prestigioso e delicato incarico che si accinge a ricoprire, in quanto il Corpo rappresenta un insostituibile presidio di sicurezza economica e finanziaria per il Paese, a salvaguardia dell’economia legale e del corretto funzionamento dei mercati.