Rinnovabili, impianti bloccati. Todde: "Io strenua guardiana dell’ambiente"

Todde: "Non ci faremo certo fermare da chi utilizza la disinformazione per gettare discredito sul nostro impegno"

Di: Redazione Sardegna Live

" Molti di voi ci stanno chiedendo quanti degli impianti autorizzati hanno già iniziato i lavori prima del 3 luglio e pertanto non sono al momento bloccati dalla legge 5. Purtroppo fino a poco tempo fa i numeri che sarebbero dovuti essere a disposizione in Regione non lo erano . Abbiamo dovuto recuperarli da fonti dati disomogenee che stiamo lavorando per renderle strutturate e immediatamente di supporto così da prendere decisioni ancora più puntuali ". Esordisce così la Presidente della Regione Alessandra Todde , prima di elencare gli impianti bloccati e non a seguito della legge che prevede una moratoria di 18 mesi sulle fonti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono esclusi gli interventi per le comunità energetiche e gli impianti fotovoltaici sui tetti.

" Gli impianti con comunicazione di inizio lavori già avvenuta prima del 3 luglio 2024 sono 37 di cui:

- 4 progetti eolici (1 autorizzato nel 2015, 1 nel 2020, 1 nel 2021, 1 nel 2022);

- 33 progetti fotovoltaici: (1 autorizzato nel 2019, 3 nel 2020, 21 nel 2021, 7 nel 2022, 1 nel 2023).

Per tutti questi impianti il ​​Corpo forestale, che ringrazio - spiega Todde -, sta procedendo col verificare quanti hanno effettivamente iniziato i lavori e se sono presenti violazioni ".

" Dispiace davvero che non passi il concetto che stiamo in tutti i modi cercando di porre rimedio al disastro creato dall'inadeguatezza di chi ci ha proceduto, ma non ci faremo certo fermare da chi utilizza la disinformazione per gettare discredito sul nostro impegno, influenzando le coscienze di chi non ha i mezzi per informarsi adeguatamente o di chi semplicemente non ha alcuna intenzione di farlo ", avvisa la Presidente.

« Alle sarde e ai sardi, e in particolare modo a chi in questi giorni si preoccupa per la nostra terra, posso solo dire - conclude Todde - che trovano e sempre troveranno in me la più strenua guardiana del paesaggio, dell'ambiente, del territorio e della salute di cittadine e cittadini, e che qualsiasi cosa deve essere fatta per tenere fede a questi valori ea questa promessa, verrà fatta Non dubitate mai ».