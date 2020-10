Arzachena. Nuova ordinanza di Ragnedda: chiudono scuole e parchi

Il primo cittadino di Arzachena ha annunciato le nuove misure restrittive tramite un videomessaggio su Facebook. Scuole e parchi chiusi. Ecco la decisione per alimentari e cimiteri

Di: Giammaria Lavena

Il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, ha varato una nuova ordinanza, per contrastare l'incremento dei casi da Covid-19. Aumento che "è andato a incidere profondamente sul nostro tessuto sociale", spiega il primo cittadino. "Abbiamo riscontrato diverse carenze sia per quanto concerne gli screening, sia per quanto concerne il monitoraggio da parte di Ats", fa sapere nel videomessaggio rivolto ai cittadini.

La nuova ordinanza del sindaco arzachenese prevede: sospensione dell'attività in presenza di tutti gli istituti scolastici, a partire da domani, sino a martedì 10 novembre; da venerdì 30 ottobre sino a martedì 3 novembre l'apertura contingentata dei cimiteri comunali di Arzachena e Santa Teresina, 100 persone con ingresso contemporaneo per il primo e 50 per il secondo; chiusura per tutte le domeniche di novembre delle attività commerciali di alimentari; chiusura di tutti i parchi aperti al pubblico e divieto di assembramento nei paraggi da martedì 27 ottobre sino a martedì 10 novembre.

"E' stata un'ordinanza sicuramente sofferta - spiega il primo cittadino - che va a limitare quella che è la libertà dei concittadini. Ma questa situazione impone una presa di coscienza forte, e ritengo sia necessario per quindici giorni abbassare i ritmi".