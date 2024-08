Allerta meteo per temporali domani in Gallura e Logudoro

L’avviso di allerta della Protezione Civile

Di: Redazione Sardegna Live

Dall’allerta per il caldo intenso a quella per il maltempo. La Protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per forti temporali con rischio idrogeologico, previsti per la giornata di domani, 15 agosto, in Gallura, nel Logudoro e nei bacini del Flumendosa e Flumineddu.

Tra le prescrizioni, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, divieto di attraversare corsi d'acqua in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti o fiumi e di attraversare i sottopassi.