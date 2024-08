Poetto. Bagno notturna rischia di finire in tragedia, grave 13enne

Malore in acqua per un adolescente, è ricoverato in Rianimazione al Brotzu

Di: Redazione Sardegna Live

Ha avvertito un malore mentre nuotava e ha rischiato di annegare. Poteva finire in tragedia il bagno notturno di un 13enne di Cagliari ricoverato ora nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu per un principio di annegamento.

L'adolescente si trovava insieme ai genitori al Poetto attorno alle 22 di ieri, 13 agosto, all'altezza di via Isola di San Pietro quando, mentre si faceva il bagno, si è sentito male.

I familiari lo hanno immediatamente soccorso allertando il 118. Sul posto, oltre un'ambulanza, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cagliari. I medici hanno praticato le manovre di rianimazione e trasportato d'urgenza il ragazzo al Brotzu dove si trova adesso ricoverato in gravi condizioni.