La Maddalena. Si ribalta mezzo della nettezza urbana, ferito il conducente

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno liberato l’uomo dal mezzo

Di: Redazione Sardegna Live

Un mezzo adibito alla raccolta della nettezza urbana si è ribaltato, questo pomeriggio, a La Maddalena. L’incidente, le cui cause sono ancora da accertare, è avvenuto intorno alle 16 in via Cagliari.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco che ha provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e a estrarre il conducente dall’abitacolo per poi affidarlo al personale del 118. Disagi alla circolazione perché la strada è rimasta chiusa per la bonifica dell’area. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale.