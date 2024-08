Maxi tamponamento a Capoterra: coinvolti due autoarticolati e un furgoncino

Intervento dei Vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere

Di: Redazione Sardegna Live

Il maxi tamponamento avvenuto, per cause ancora da accertare, questo pomeriggio a Capoterra, ha coinvolto due autoarticolati per il trasporto di benzina e un furgoncino Ford Transit da 9 posti in cui viaggiava una famiglia di Vallermosa composta da padre 43enne, mamma di 38 anni e le figlie di 7 e 6 anni. Ferita tutta la famiglia e il conducente di uno dei mezzi pesanti, un 32enne.

L'autocisterna condotta dal 32enne, per cause non ancora accertate, ha tamponato il furgone con a bordo la famiglia che è carambolato sull'altro mezzo pesante che lo precedeva, rimanendo incastrato.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, la polizia stradale, l'Anas e l'Elisoccorso. I feriti sono stati trasportati nei vari ospedali cittadini: tutti sono in codice rosso, ma i più gravi sono il papà e il conducente dell'autoarticolato. Il tratto della statale "Sulcitana" è rimasto chiuso per oltre due ore.

Le squadre dei vigili del fuoco, una dalla base estiva del distaccamento di Pula e una dal distaccamento portuale di Cagliari, con il supporto di un’autogru e di un’autobotte dalla sede centrale di Cagliari, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e all’estrazione delle persone dai diversi mezzi per affidarle alle cure del personale medico del 118.

Successivamente gli operatori hanno provveduti a districare il furgoncino dalle autocisterne, fortunatamente vuote, con il supporto dell’autogru, per il ripristino della sede stradale e della viabilità.