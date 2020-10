Attesa per ordinanza di Solinas: dad al 100% e stretta sui trasporti

Ore decisive. Tutti a casa gli studenti delle superiori

Di: Redazione Sardegna Live

C'è attesa per la nuova ordinanza del governatore Christian Solinas, che potrebbe portare a una ulteriore stretta rispetto all'ultimo Dpcm.

Secondo quanto trapelato potrebbe essere prevista la didattica a distanza al 100% (contro il 75% del Dpcm) per le scuole superiori. Per i membri del Comitato tecnico scientifico, in questa seconda ondata di contagi da Covid-19 i nuovi "driver" del contagio sono i ragazzi dai 15 ai 24 anni. Per questo l'intenzione di diminuire il più possibile gli spostamenti dei giovanissimi.

Terreno particolarmente delicato quello della mobilità. Nel Dpcm non è stata inserita alcuna norma specifica sui trasporti pubblici e quindi la capienza rimane fissata all'80%. Il governatore potrebbe ridurla. Sebbene il decreto non metta limiti agli spostamenti tra Regioni, Solinas potrebbe prevederle. Nel vertice coi capigruppo di venerdì scorso, aveva ipotizzato restrizioni agli arrivi per testare con più facilità i passeggeri in ingresso e non compromettere i risultati raggiunti sul fronte del contenimento del contagio.