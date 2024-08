Sanità: a Sorgono una colonna videolaparoscopica di ultima generazione

L’arrivo della nuova apparecchiatura è finalizzato a sviluppare la chirurgia programmata in week hospital

Di: Redazione Sardegna Live

È stata installata e collaudata nella sala operatoria della Struttura Semplice Dipartimentale (SSD) “Week e Day Surgery – Day Hospital” del Presidio Ospedaliero “San Camillo” di Sorgono una colonna videolaparoscopica di ultima generazione , dotata della tecnologia 3D e 4K - ICG.



L'arrivo della nuova apparecchiatura, finalizzata allo sviluppo della chirurgia programmata in week Hospital , consentirà di compiere un " significativo salto di qualità a livello tecnologico, che si tradurrà in un netto miglioramento negli standard degli interventi chirurgici ", si legge nel comunicato.

Grande la soddisfazione del direttore della Week e Day Surgery di Sorgono, Francesco Cabras, che vanta già performance eccellenti per il presidio ospedaliero della Barbagia Mandrolisai, e grazie a quest'investimento tecnologico potrà crescere ulteriormente quantitativamente e, soprattutto, qualitativamente. " In questo primo anno di attività alla Week Surgery del San Camillo abbiamo svolto più di 200 interventi in regime di day e week Surgery. L'arrivo delle più aggiornate tecnologie video-laparoscopiche (4k e ICG) permetterà lo svolgimento di procedure quali la chirurgia di parete mini invasiva, e quindi il trattamento delle ernie in chirurgia videolaparoscopica, e il trattamento delle calcolosi della colecisti ".

" Avremo inoltre a disposizione dispositivi a ultrasuoni e radiofrequenza per la dissezione accurata dei tessuti – continua Cabras. - Contiamo, quindi, di offrire un miglior servizio agli utenti, con un ampliamento delle patologie trattate ed un miglioramento delle possibilità di cura per i pazienti del territorio e di tutti coloro che vorranno usufruire del nostro servizio ”.

Per la Direzione strategica dell'ASL n. 3 di Nuoro, gli investimenti tecnologici " sono sempre andati di pari passo con l'applicazione di nuovi strumenti organizzativi grazie agli uffici di staff ed all'Ingegneria clinica interna da sempre vicina ai professionisti nelle comunità di pratica: la creazione di reti di prossimità per prossimità la cura del cittadino, la telemedicina nell'assistenza sanitaria territoriale, l'utilizzo delle soluzioni di Intelligenza Artificiale a supporto della sanità penitenziaria, i nuovi modelli ospedalieri, come quello del San Camillo )" .

"La dotazione della nuova colonna 3 D rientra in un percorso complessivo di ammodernamento tecnologico che prende spunto dalla mappatura dei processi clinici e logistici sia o in ospedale che sul territorio, su cui la nostra azienda sta investendo per fornire una risposta più efficace alla popolazione. Stiamo raccogliendo i frutti di un percorso organizzativo iniziato due anni fa che piano piano sta entrando nella parte viva del progetto".