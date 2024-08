Aerei: passeggeri in aumento nell'aeroporto Cagliari

Sogaer, la società di gestione del "Mario Mameli", ha stimato per il periodo 9-18 agosto tra i 210mila e i 220mila passeggeri

Di: Redazione Sardegna Live

Sogaer , la società di gestione del "Mario Mameli", ha stimato per il periodo 9-18 agosto tra i 210mila ei 220mila passeggeri, tra arrivi e partenze , con circa 1.400 movimenti e 250.000 posti offerti. Numeri in crescita quindi per l'aeroporto di Cagliari e stime positive più il periodo di Ferragosto.

L'andamento dei primi dodici giorni del mese fa registrare oltre 250mila passeggeri, con una crescita dell'11% rispetto ai dati registrati nello stesso periodo del 2023. Da gennaio a luglio di quest'anno lo scalo cagliaritano è stato scelto da circa 2.900. 000 passeggeri per una crescita anno su anno del 7%. La buona prestazione è il frutto dei risultati ottenuti sia sulle dirette nazionali (+6,2% viaggiatori), che su quelle internazionali (+9,3%).

Luglio è andato oltre quota 640mila passeggeri, superando di circa 31.600 unità (+5,1%) i numeri di luglio '23 e stabilendo un nuovo primato di traffico. La Summer 2024 dell'aeroporto di Cagliari , iniziata ad aprile e ormai nel vivo, è caratterizzata da 81 rotte, suddivise tra 33 nazionali e 48 internazionali, 20 compagnie aeree e 68 destinazioni, per un totale di 19 paesi collegati.