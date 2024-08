Alghero-Torino. Volo salva vita per una bimba di due mesi

Una neonata di soli due mesi trasportata d'urgenza all'Ospedale Maria-Vittoria-Amedeo di Savoia

Di: Redazione Sardegna Live

Una neonata di appena due mesi di vita è stata trasportata d'urgenza dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, dove era ricoverata, all'Ospedale Maria-Vittoria-Amedeo di Savoia, a Torino.

Un velivolo Falcon 50 dell'Aeronautica militare è decollato nel pomeriggio dall'aeroporto di Ciampino per raggiungere Alghero da dove la piccola, accompagnata dai genitori e assistita da un'equipe medica, è stata trasferita all'aeroporto del capoluogo piemontese e trasportata in ambulanza in ospedale.

L'aereo ha poi fatto rientro a Ciampino per riprendere il servizio.