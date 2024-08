Incendi. Fiamme lambiscono le abitazioni alla periferia di Iglesias

Sono 22 i roghi divampati oggi in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

In data odierna si segnalano 22 incendi occorsi sul territorio regionale, cinque dei quali hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale.

Allarme a Tula, dove una serra agricola è stata investita dalle fiamme lo spegnimento delle quali è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Berchidda, coadiuvato dal personale a bordo dell' elicottero leggero proveniente dalla base del CFVA di Bosa.

A Serramanna, località "Pixixeddu", le fiamme sono state domate grazie all'intervento del personale della Stazione del Corpo forestale di Sanluri in collaborazione col GAUF del Corpo forestale cagliaritano e col personale dell'elicottero leggero decollato dalla base di Villasalto. In campo anche Agenzia Forestas, Vigili del Fuoco e Barracelli.

A Iglesias, le fiamme divampate in periferia hanno lambito pericolosamente un deposito di bombole ed una vicina abitazione. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Iglesias, coadiuvato dal personale dell'elicottero decollato dalla base regionale di Pula. Intervenute anche due squadre dell’Agenzia Forestas, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i Volontari Soccorso di Iglesias.

A Pozzomaggiore l'incendio ha interessato la località "Monte 'Oe". Necessaria per estinguere il rogo l'azione congiunta di Corpo forestale via terra e via aerea (con tanto di Super Puma e Canadair), Forestas, 115 e Barracelli.