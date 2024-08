Laconi. I carabinieri fanno “brillare” una bomba della Prima Guerra Mondiale

È stata trovata all’interno del cortile di un’abitazione disabitata

Di: Redazione Sardegna Live

Una bomba della Prima Guerra Mondiale è stata trovata nel cortile di un’abitazione a Laconi. Il ritrovamento è stato fatto durante le operazioni di pulizia e ripristino del terreno sottostante al muro perimetrale che era in parte crollato da tempo.

L’abitazione è disabitata per gran parte dell’anno in quanto i proprietari risiedono in un altro Comune. L’ordigno ritrovato è una bomba a mano tipo “Sipe”, modello a frammentazione prestabilita, in pessimo stato di conservazione e priva di sistema di sicurezza per il maneggio.

L’abitazione e l’area immediatamente adiacente è stata evacuata per il tempo strettamente necessario alla bonifica e messa in sicurezza. Tutte le operazioni sono state svolte dal personale del Nucleo Artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro, che poco dopo hanno fatto brillare l’ordigno all’interno di una cava dismessa nelle campagne di Laconi.