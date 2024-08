Siliqua. Incubo Strada Statale 293, “Automobilisti corrono e ignorano segnale”

Il chilometro 25,2 della Strada Statale 293, tra Siliqua e Vallermosa, continua a rappresentare un pericolo per i numerosi automobilisti che lo percorrono quotidianamente

Di: Redazione Sardegna Live

Il tratto al chilometro 25,2 della Strada Statale 293, tra Siliqua e Vallermosa, continua a rappresentare un serio pericolo per i numerosi automobilisti che lo percorrono quotidianamente.

Nonostante, infatti, la presenza del segnale stradale che indica il "diritto di precedenza nei sensi unici alternati", molti conducenti, per negligenza o arroganza, "ignorano questa indicazione, mettendo a rischio la sicurezza delle altre persone".

A lanciare nuovamente l'allarme stavolta è Alberto Garau, promotore del progetto di cittadinanza attiva "VallermosAttiva": "La situazione di pericolosità permane oramai da 5 anni," afferma Garau. "Ogni giorno assistiamo a scene in cui automobilisti, ignorando la segnaletica, si avventurano nella strettoia, spesso a velocità sostenuta e anche con veicoli pesanti, creando continui rischi di incidenti, come peraltro si sono verificati più volte in questo lasso di tempo".

Le preoccupazioni della comunità non sono una novità. Già due anni fa, dopo l'ennesimo incidente, una cittadina allarmata aveva avviato una petizione online sulla piattaforma Change.org per chiedere interventi urgenti per mettere in sicurezza quel tratto della S.S. 293. Recentemente, la raccolta firme è stata rilanciata e si avvicina a quota 200 sottoscrizioni.

La competenza per la gestione e manutenzione della strada spetta all'Anas, l'ente responsabile della rete stradale nazionale. Nonostante le numerose segnalazioni, gli appelli dei cittadini e le preoccupazioni espresse pubblicamente anche dall'amministrazione comunale di Vallermosa negli anni passati, non sono stati attuati interventi significativi per risolvere il problema.

La situazione rimane quindi critica, con automobilisti che ogni giorno affrontano il rischio di scontri frontali e incidenti a causa del mancato rispetto delle regole di precedenza. La comunità spera in un intervento risolutivo da parte delle autorità competenti, prima che si verifichi una tragedia.