Un nuovo contagio a Lanusei

Il totale dei positivi sale a 13

Di: Redazione Sardegna Live

Un nuovo caso di positività al coronavirus si è riscontrato a Lanusei, in Ogliastra.

"Si informa la popolazione che L'Azienda per la Tutela della Salute in Sardegna ha comunicato l'esistenza di un altro caso di positività al Covid-19 a Lanusei - si legge in una nota diffusa dal Comune -. Il nuovo caso di positività è riconducibile ad uno dei cluster individuato nei giorni scorsi".

In paese si contano al momento 13 cittadini positivi di cui uno ricoverato.