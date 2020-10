Nuovi contagi a Pozzomaggiore. "Fra loro una bambina"

L'annuncio del sindaco. "È tutto sotto controllo"

Di: Redazione Sardegna Live

Nuovi contagi da coronavirus a Pozzomaggiore. Il sindaco Mariano Soro ne ha dato notizia nel pomeriggio. "Con tanto rammarico devo annunciare delle positività al Covid qui a Pozzomaggiore - commenta il primo cittadino su Facebook -. Scusatemi e permetteteci "oggi" di non entrare nei dettagli , ma vi rassicuro che come sempre abbiamo tutto sotto controllo".

Una delle persone positive "è una bambina della Scuola Primaria e per cui stiamo provvedendo con chi di dovere ad applicare il protocollo sanitario scolastico previsto. Sarà cura di tutti noi interessati far arrivare al più presto le comunicazioni alle famiglie della classe interessata. Scusatemi e scusateci ma oggi tra una cosa e altra stiamo cercando come sempre di essere pronti e cercare di risolvere le questioni nell' interesse del nostro paese".

"Vi terremo aggiornati ma state tranquilli - conclude Soro - È tutto sotto controllo".