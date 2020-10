Un positivo fra il personale: chiude il Municipio di Cagliari

Lo ha comunicato il sindaco Paolo Truzzu. Domani le operazioni di sanificazione

Di: Giammaria Lavena

Domani il Municipio di Cagliari resterà chiuso per sanificazione. Lo ha comunicato il sindaco Paolo Truzzu, in seguito a un caso di positività riscontrato tra il personale che presta servizio nel Palazzo Civico di via Roma.

L'esito è arrivato - fanno sapere dall'amministrazione comunale - a seguito dell'attività di screening tramite test sierologici, programmati dal Comune.

Il Palazzo Civico, dunque, domani non sarà operativo, per consentire le operazioni di sanificazione dei locali, e il personale resterà a casa.