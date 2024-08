Pastorale del Turismo. Lunedì a La Caletta il Cardinale Zuppi e la Presidente Todde

A salire sul palco anche la giornalista Elvira Serra e la biblista Rosanna Virgili. Diretta della serata su Sardegna Live

Di: Redazione Sardegna Live

Spazio al dialogo e ai grandi ospiti nella seconda serata della Pastorale del Turismo delle Diocesi di Lanusei e Nuoro.

Slogan del decennale della manifestazione è “Avere cuore”. Un traguardo importante per un appuntamento oramai consolidato e tanto atteso dell’estate regionale che, dopo l’esordio con le serate dedicate alla spiritualità, entra nel vivo.

Il PROGRAMMA PER LUNEDÌ 12 AGOSTO - A partire dalle 21:00, nell’Area Fraterna de La Caletta di Siniscola, si terrà il momento introduttivo di cordialità e condivisione legato all’accoglienza, curato ogni sera da una comunità delle diocesi. Lunedì 12 agosto sarà la volta di Mamoiada. Alle 21.30, per il cortometraggio Camineras, a cura di Vincenzo Ligios, Alonso Crespo presenta: Gigina: «Gigina ha 74 anni, lavora l’asfodelo da quando era una bambina. Attraverso la sua quotidianità mostrerà il valore della tradizione, il vincolo con gli abitanti del paese e la forte relazione che mantiene con il territorio».

A salire sul palco saranno poi il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (Cei), il Cardinale Matteo Zuppi, la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, la giornalista e scrittrice, Elvira Serra e la biblista, Rosanna Virgili. L’incontro-dibattito fra i protagonisti della serata si articolerà sul tema: La donna nella Chiesa e nella società. Modera Monica Mondo. L’ingresso è libero. Gli intermezzi musicali sono affidati Chiara Effe.

“Dieci anni fa – ha spiegato il Vescovo Antonello Mura - la Pastorale del turismo appariva una velleità. Per questo suscitava spontaneamente diffidenza e sospetti. Che non sono scomparsi del tutto. In Ogliastra, in quella fase, mettere insieme turismo e pastorale era un’operazione azzardata, e la Chiesa fu l’unica, allora, ad avviare un dialogo con le organizzazioni locali e con gli enti turistici, ottenendo almeno un plauso di circostanza, ma nessun atto concreto. Dopo dieci anni, dire Pastorale del turismo non è più un tabù. Risuona come una musica dolce e gradevole, che ha arricchito tante serate estive a Tortolì e almeno una volta l’anno anche Lanusei. Il decimo anno ha un titolo che sembra una promessa, un compito: Avere cuore. L’anno è quello giusto per dirci che senza passione non si costruisce nulla, nella Chiesa come nella società. Avere cuore diventa un dovere per chi evita di rimanere alla finestra e sceglie invece di scendere in campo. Per questo tanti temi dell’edizione 2024 inviteranno a rendersi conto della realtà e a coinvolgersi direttamente per cambiarla in meglio”.

Nel video in basso, il giornalista e scrittore Giacomo Mameli e la giornalista Claudia Carta, direttore de L’Ogliastra, mensile della diocesi lanuseina, ci spiegano il significato personale dello slogan “Aver cuore”.